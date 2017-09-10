"Он был бы блестящим собутыльником". История взлёта Никиты Хрущёва

11 сентября 1971 года умер Никита Хрущёв. К этому времени он уже семь лет находился на пенсии. Эпоха правления Хрущёва была не очень долгой, формально он был у власти 11 лет, но в режиме единоличного правления только семь. Тем не менее именно на неё пришлось множество изменений в жизни советских граждан: оттепель, полёты в космос, реформы колхозов, реабилитация репрессированных, постепенное открытие железного занавеса, освоение целины, начала массового строительства жилья. Хрущёв до сих пор остаётся одной из самых противоречивых фигур советского времени. Одни благодарны ему за ослабление гаек и за то, что уровень жизни населения наконец начал расти. Другие считают предателем коммунистической идеи, разрушившим сталинскую систему.

Юность

Никита Хрущёв был первым руководителем советского государства, который не являлся профессиональным революционером. Политикой Хрущёв практически не интересовался и только в революционном 1917 году начал политическую карьеру.

Отец Хрущёва был сезонным шахтёром, в 1908 году он перевёз семью в Юзовку (ныне Донецк). Никита пошёл по его стопам, но был не простым шахтёром, а слесарем на шахте и получал больше остальных.

Вообще, Хрущёв был крайне нетипичным пролетарием. Юзовка в то время выглядела просто ужасно. Со всей страны на заработки съезжались люди, работая на шахтах сезонно. Поскольку труд шахтёра не требовал особых знаний, а оплачивался выше, чем труд чернорабочего на заводе, туда стекались самые тёмные слои населения в надежде заработать денег. А поскольку большая часть шахтёров была сезонными работниками, уровень быта был очень низким.

Заезжие корреспонденты описывали Юзовку, как цитадель кошмара. Постоянные пьяные драки стенка на стенку и улица на улицу, грязь, антисанитария, обилие криминального элемента и т.д. Одним из самых ярких воспоминаний детства Хрущёва было то, как шахтёры справляли нужду со второго яруса барака прямо на пол.

На этом фоне Никита выглядел настоящим инопланетянином. Он, что называется, был заряжен на позитив. Не курил и не пил, что нетипично для юзовской среды. Был председателем местного общества трезвости. Зарабатывал весьма неплохо, любил дорогие вещи. У него были и часы, и фотоаппарат, по тем временам стоившие весьма недёшево и являвшиеся, скорее, предметами статусного потребления.

Революция

После февральской революции Хрущёв, как бойкий и явно выделявшийся из тёмной массы рабочий, оказался в составе Рутченковского совета. В это время он был ближе к меньшевикам, которые делали ставку на квалифицированных рабочих. В партию большевиков Хрущёв вступил только через год после их прихода к власти.

Вскоре он был мобилизован в РККА. Благодаря своей говорливости (до революции рабочие часто отправляли Хрущёва не переговоры с начальством) он получил должность комиссара. Что Хрущёв в действительности делал во времена войны, сказать трудно. Сам он всегда умалчивал об этом. Он охотно вспоминал дореволюционные времена, но крайне редко упоминал о гражданской войне.

После гражданской войны Донбасс лежал в руинах. Шахтёры разбежались по деревням, а инженеры и управленцы были либо убиты, как "буржуи и контрреволюционеры", либо эмигрировали, либо погибли от эпидемий. Вернувшийся домой после демобилизации Хрущёв проскочил сразу несколько карьерных ступенек и стал заместителем директора шахты по политическим вопросам.

Умел ли Хрущ ё в писать

Существует не так уж много документов, написанных лично Хрущёвым. По многочисленным свидетельствам, он старался не писать. Даже свои воспоминания он надиктовывал на стенографистке. Шепилов в своих воспоминаниях писал: "Хрущёв был малограмотным, писать он не умел. Но говорить постепенно научился бойко. Поэтому, пока готовился доклад, он часто вызывал стенографистку и надиктовывал ей какие-то мысли, пришедшие ему на ум".

Однако Шепилов очень не любил Хрущёва за то, что тот лишил его всех постов за принадлежности к "антипартийной группе". В действительности Хрущёв умел писать и даже существуют написанные им документы. Но писал он действительно очень плохо и делал много ошибок. Поэтому без особой надобности старался этого не делать.

Хрущёв был первым российским и советским лидером государства, имевшим только начальное образование — три года (точнее три зимы) церковно-приходской школы. Формально в 1922 году он был отправлен на рабфак, но нет точной уверенности, что он его закончил. Во всяком случае, документально это не подтверждено. К тому же, образование на рабфаках было весьма слабым и поверхностным, в основном рабочим объясняли основы марксизма. Тем не менее и здесь бойкий Никита времени не терял и стал секретарём партийной ячейки техникума. К тому же, он познакомился со своей второй женой.

Восхождение

В стремительном восхождении Никиты Хрущёва сыграли очень большую роль три человека. Его жена — Нина Кухарчук. Лазарь Каганович, который помог ему перебраться в Москву. И Надежда Аллилуева — супруга Сталина, которая порекомендовала мужу обратить внимание на Хрущёва.

Вторая супруга Хрущёва (первая умерла от тифа в годы войны) была весьма образованной женщиной. Ещё до революции она училась в гимназии. Пока Никита пытался окончить рабфак, она уже преподавала на партийных курсах в Юзовке, где и познакомилась с ним. Вполне очевидно, что хорошо образованная и политически подкованная супруга "натаскивала" мужа по вопросам марксизма-ленинизма, что немало помогло ему в карьере.

В 1928 году Хрущёва, который к тому времени был руководителем одного из уездов сталинского района, вызвали в Харьков и назначили заместителем заведующего орготдела ЦК украинской компартии. Это странное, на первый взгляд, назначение объяснялось достаточно просто.

В рамках борьбы за власть Сталин назначил главой Украины своего доверенного соратника Лазаря Кагановича. Однако на Украине были очень сильны позиции местных большевиков — Петровского и Чубаря. Они встретили в штыки пришлого Кагановича и между ними развернулась борьба за влияние. Каганович не имел своего клана и пытался опереться на Донбасс — главный индустриальный центр крестьянской УССР. Хрущёва Каганович знал достаточно давно, дополнительными бонусами были рабочее прошлое Хрущёва и его связь с Донбассом. Через некоторое время Хрущёв был переведён в Киев.

Но затем Каганович борьбу проиграл и был отозван в Москву. Отсутствие патрона могло негативно сказаться на партийной карьере Хрущёва, и он попросился на учёбу в столицу. Поначалу его не брали, но после ходатайства Кагановича зачислили в промышленную академию.

Там Никита снова развил бурную деятельность. Говорливый и импульсивный, он яростно отстаивал партийную точку зрения в спорах с местной оппозицией и скоро стал секретарём парткома. За этими баталиями наблюдала Надежда Аллилуева — супруга Сталина, учившаяся в одной группе с Хрущёвым. Именно она посоветовала мужу обратить внимание на энергичного провинциала. Сталин, узнав, что Хрущёв уже работал с Кагановичем, порекомендовал последнему взять его к себе.

Промакадемию Хрущёв так и не окончил, поскольку получил назначение возглавить бауманский горком Москвы. Каганович в то время возглавлял Москву и область и начал продвигать Хрущёва. Позднее он уступил ему оба поста. Всего за 13 лет Никита Хрущёв превратился из партсекретаря провинциального техникума в руководителя Москвы и области. А в 1938 году он становится главой УССР. Такой взлёт был возможен только благодаря тому, что Никита сумел несколько раз оказаться в нужное время и в нужном месте.

Приход к власти

Хотя Хрущёв благодаря своей внешности и говорливости производил впечатление деревенского простофили, на деле он был не так прост, как кажется. Внешность бывает обманчива, и это как раз тот случай. Несмотря на близость к троцкистам в 20-е годы и на тот факт, что многие, с кем ему довелось работать, попали под репрессии, сам Хрущёв уцелел.

Он был достаточно искушён в аппаратной борьбе, сумев одолеть всех своих политических соперников. Сначала в коалиции с Маленковым, Булганиным и Молотовым он победил Берию. Затем смог ослабить влияние главного тяжеловеса — Маленкова, воспользовавшись тем, что тот попытался опереться на государственный аппарат и урезать привилегии партийному аппарату, который возглавлял Хрущёв. Такой обиды партноменклатура не стерпела, и при поддержке ЦК Маленкова удалось значительно ослабить и лишить поста главы государства.

Потом Хрущёв устоял, когда его пытались свергнуть Молотов, Булганин, Ворошилов, Каганович и Маленков одновременно. Мог бы побороться и с Брежневым, но уступил без особой борьбы в том числе и потому, что уже находился в возрасте и предпочёл уйти на пенсию. Это было необычно, Хрущёв стал первым за долгие века лидером государства, потерявшим власть, но оставшимся в живых.

Формально Хрущёв стал первым секретарём партии в сентябре 1953 года. Но ещё несколько лет продолжалось коллективное правление. Только в 1955 году ему удалось оттеснить влиятельного Маленкова и выбиться на первые роли. И только в 1957 году окончательно избавиться от конкурентов.

Крым и Карелия

Поэтому не совсем корректно говорить, что решение о передаче Крыма в состав УССР было исключительно хрущёвским решением. В действительности это решение принималось на заседании Президиума ЦК (так называлось политбюро). И это решение было коллегиальным.

Решение было принято в январе 1954 года. Хрущёв только три месяца назад стал первым секретарем. Главным человеком в стране пока был Маленков, имевший самый мощный аппаратный вес. Кроме того, он занимал пост председателя совета министров, то есть и чисто юридически был главой государства.

Будь это инициативой одного Хрущёва, ему вряд ли удалось бы продавить её. Он ещё не обладал должным влиянием. Очевидно, что ответственность за него в равной степени несут все члены президиума.

Кроме того, из-за Крыма осталось в тени другое важнейшее событие. В 1956 года Карело-финская ССР была преобразована в автономию. Если бы не это решение, в 1991 году Карелия, как и другие союзные республики, провозгласила бы свою независимость и Мурманская область оказалась бы отрезанной от остальной части России, превратившись во второй Калининград.

Хрущ ё в и ботинок

Легенда гласит, что на заседании ООН импульсивный советский лидер снял с ноги ботинок и начал колотить им по столу. Образ Хрущёва, замахивающегося рукой с ботинком, стал одним из самых узнаваемых в ХХ веке.

Однако все эти фотографии являются монтажом. Интересно, что Громыко утверждал, что Хрущёв действительно стучал ботинком по столу, тогда как свидетели из числа иностранных журналистов вспоминали, что Хрущёв только вертел его в руках, но так и не ударил. Однако стоит учесть, что Громыко позднее примкнул к Брежневу, а в брежневскую эпоху Хрущёва представляли как опасного и непредсказуемого волюнтариста.

По поводу причин, по которым Хрущёв держал в руке ботинок, существуют разные версии. Одни считают, что он вытряхивал камешек. Другие — что он рассматривал туфлю, делая вид, что ему неинтересна критическая речь в адрес СССР. Третьи полагают, что он действительно собирался ударить по столу, но так и не решился.

Гипомания

Американский исследователь Хрущёва Уильям Таубман упоминает, что в разгар Кубинского кризиса президент Кеннеди заказал психологический портрет советского лидера. Специалисты уверенно определили у Хрущёва гипоманию. Это лёгкая форма мании, при которой человек остаётся абсолютно адекватным и не выпадающим из социума, но при этом отличается словоохотливостью, постоянным возбуждением и повышенной общительностью. И вместе с тем неспособностью сконцентрироваться и довести дело до конца, некоторой безрассудностью и безответственностью.

Действительно, Хрущёв резко выделялся на фоне партийных бонз, любил шутить, рассказывать анекдоты и байки, порой его было не унять. Недоброжелатели Хрущёва утверждали, что он был главным шутом при сталинском дворе. Будто бы всесильный вождь даже заставлял Никиту плясать гопак себе на потеху. Однако доказательств этих историй нет.

Хрущёв стал первым советским лидером, регулярно совершавшим дипломатические визиты. Сталин за три десятилетия лишь дважды покинул страну для встреч с союзниками по антигитлеровской коалиции. Хрущёв же объехал половину мира.

Он действительно напоминал человека с гипоманией. Его реформы обладали невероятным размахом и вместе с тем абсолютной непоследовательностью и непродуманностью. Получалось как в знаменитом афоризме: хотели как лучше, а получилось как всегда. Стремление повысить уровень жизни трудящихся порой приводило к обратному результату.

С одной стороны, колхозы приравнивались к совхозам и большая часть советского крестьянства наконец стала работать за деньги, а не за трудодни. С другой, это приводило к вынужденным повышениям цен на продукты и недовольству рабочих. К тому же, при Хрущёве были заморожены выплаты по облигациям госзайма, за счёт которых в сталинские времена дотировались снижения цен (через несколько месяцев после каждого такого снижения в добровольно-принудительном порядке граждане приобретали облигации). Вместе с тем, были свёрнуты и последние сталинские послабления колхозникам, которым прежде разрешалось держать на приусадебных участках небольшое количество личного скота.

Также было и с кукурузной кампанией. Здравое зерно в ней было, но то как она была реализована, убило всё на корню. Хрущёв фонтанировал идеями, которые внедрялись во что бы то ни стало и порой приводили к пагубным последствиям.

На вершине мира

Так получилось, что именно в хрущёвское правление СССР достиг наибольшего политического могущества за всю историю. На рубеже 50-60-х годов Союз получил межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерные заряды в США. Были налажены отношения с Югославией, с которой разругался Сталин. Всё ещё действовал союз с Китаем, хотя Мао уже готовился его разорвать. СССР стал второй страной в мире, располагавшей атомными подводными лодками.

Но именно это могущество привело к разладу с Китаем. Мао Цзэдун настаивал, чтобы СССР передал ему технологию создания атомной бомбы и построил атомный флот. Не получив желаемого, он пошёл на разрыв.

Гибель советско-китайского союза стала ключевым событием холодной войны, полностью изменив её ход. Вместо единого коммунистического фронта два самых крупных советских государства стали враждовать друг с другом.

Роль Хрущёва в истории

Никита Хрущёв до сих пор остаётся одним из самых противоречивых государственных деятелей. Его сторонники неизменно указывают на ряд позитивных достижений хрущёвской эпохи. Массовое жилищное строительство, приравнивание колхозников к обычным рабочим, победа в космической гонке, строительство атомного подводного флота, отмена платного образования в старших классах школы, техникумах и вузах (при Сталине оно было платным), внедрение всеобщего обязательного восьмилетнего образования (при Сталине семилетка была обязательной только в городах и рабочих посёлках, но не в сельской местности), повышение уровня жизни большинства населения страны.

Недоброжелатели обычно указывают, что все позитивные достижения Хрущёва базируется на начинаниях его предшественников. Ракетная и атомная программы достались от Сталина. Мирное сосуществование с капиталистическими странами, развитие лёгкой промышленности и повышение благосостояния трудящихся были основой политики Маленкова, которого ему удалось оттеснить.

С другой стороны, это типичная советская история, когда глава государства использует идеи поверженных противников. Ведь и коллективизация с форсированной индустриализацией первоначально были идеей Троцкого и Сталин выступал против них, взяв на вооружение только после победы над ним.

Так или иначе, но противоречий в Хрущёве не вызывает только один факт, с которым согласны все. Ему не хватало элементарного образования для руководства огромной страной. Режиссёр Михаил Ромм однажды сказал: "Он был бы блестящим собутыльником, но для главы государства слишком широк".

Хрущёв был первым в истории России и СССР лидером страны, имевшим только начальное образование. С таким культурным багажом во главе огромного государства в середине ХХ века делать было нечего.