Бывший бойскаут расстрелял 16 детей, когда узнал, что его сестра — это его мать

В 1996 году 43-летний шотландец Томас Хэмилтон расстрелял 16 учащихся и одного педагога начальной школы города Данблейн, а затем застрелился сам. Идея нападения на детей родилась в его голове накануне трагедии во время водных процедур в доме матери, которую он на протяжении 20 лет считал своей сестрой. Недавно стали известны новые подробности этого дела.

Преступник, устроивший одно из самых массовых убийств в истории Британии, придумал свой кровавый план, принимая накануне бойни ванну в доме своей матери. Ранее неизвестные подробности трагедии в Данблейне раскрываются в новом документальном сериале "Убийцы и их матери".

13 марта 1996 года 43-летний Томас Хэмилтон, вооружённый двумя самозарядными пистолетами и двумя револьверами, пришёл в начальную школу Данблейна, убил 16 детей и одного взрослого. Трагедия послужила толчком к ужесточению британского законодательства в сфере оборота оружия.

В сериале "Убийцы и их матери" сообщается, что вплоть до 20-летнего возраста Хэмилтон считал свою мать родной сестрой. Когда ему сообщили правду, это не могло не оказать влияние на психику будущего убийцы, заявляют специалисты. Кроме того, в детстве Хэмилтон был лидером отряда скаутов, а позже основал собственный "клуб для мальчиков", что даёт почву для размышлений и о его педофильских наклонностях. Отдельного упоминания достойно его болезненное пристрастие к пистолетам, которые он считал своими детьми.

Утром рокового дня Хэмилтон, вооружившись четырьмя пистолетами и сотней патронов, перерезал телефонный кабель, ведущий к начальной школе Данблейна, а затем проник в зал для занятий физкультурой, где в это время находились 28 учащихся. С порога открыв огонь, Хэмилтон убил 16 пятилетних детей и их 45-летнюю учительницу Гвен Мэйор и ранил ещё 16 человек. После этого он застрелился сам.

Невыносимо видеть, как у тебя на глазах умирают дети. Ещё больнее, когда это твои ученики Рон Тэйлор, бывший директор школы Данблейна

Трагедия в Шотландии потрясла нацию и послужила поводом для принятия Великобританией одного из самых строгих в мире законов в сфере оборота огнестрельного оружия.