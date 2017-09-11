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Опубликовано 11 сентября 2017, 02:37

На довыборах в Думу в двух округах лидируют кандидаты от ЛДПР и "Единой России"

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Подсчёт 90% протоколов участковых избиркомов показывает, что на дополнительных выборах в двух одномандатных округах в Госдуму проходят кандидаты от "Единой России" и ЛДПР. Эти данные ГАС "Выборы" опубликованы на сайте Центризбиркома.

Дополнительные выборы в единый день голосования 10 сентября состоялись в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область).

На довыборах по Брянскому округу лидирует кандидат от ЛДПР Борис Пайкин. После подсчёта 96,41% протоколов он набирает 52,45% голосов.

В Кингисеппском округе подсчитано 94,54% бюллетеней, лидирует кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк. Он набирает 61,87% голосов.

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