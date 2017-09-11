Энтузиаст создал свою версию третьего эпизода Half-Life 2
Фото © Valve
За основу фанат взял опубликованный ранее сценарий, которым поделился один из бывших разработчиков.
Фанаты объявили конкурс на лучшую пользовательскую версию третьего эпизода Half-Life 2. Игру необходимо создать на основе сценария, который в конце августа опубликовал ведущий сценарист серии Half-Life Марк Лэйдлоу.
Фанаты начали создавать игры по мотивам сценария третьего эпизода Half-Life 2
Фото © Valve
Одной из первых пользовательских версий Half-Life 2: Episode Three стала работа программиста Брендона Чунга. До этого разработчик выпускал игры Thirty Flights of Loving и Gravity Bone.
Его проект получил название Tiger Team и представляет собой модификацию для Half-Life 2.