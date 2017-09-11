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Опубликовано 11 сентября 2017, 11:00

Энтузиаст создал свою версию третьего эпизода Half-Life 2

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

За основу фанат взял опубликованный ранее сценарий, которым поделился один из бывших разработчиков.

Фанаты объявили конкурс на лучшую пользовательскую версию третьего эпизода Half-Life 2. Игру необходимо создать на основе сценария, который в конце августа опубликовал ведущий сценарист серии Half-Life Марк Лэйдлоу.

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Фанаты начали создавать игры по мотивам сценария третьего эпизода Half-Life 2

Фото © Valve

Одной из первых пользовательских версий Half-Life 2: Episode Three стала работа программиста Брендона Чунга. До этого разработчик выпускал игры Thirty Flights of Loving и Gravity Bone.

Его проект получил название Tiger Team и представляет собой модификацию для Half-Life 2.

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Сергей Сурепин
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