Энтузиаст создал свою версию третьего эпизода Half-Life 2

За основу фанат взял опубликованный ранее сценарий, которым поделился один из бывших разработчиков.

Фанаты объявили конкурс на лучшую пользовательскую версию третьего эпизода Half-Life 2. Игру необходимо создать на основе сценария, который в конце августа опубликовал ведущий сценарист серии Half-Life Марк Лэйдлоу.

Фанаты начали создавать игры по мотивам сценария третьего эпизода Half-Life 2 Фото © Valve

Одной из первых пользовательских версий Half-Life 2: Episode Three стала работа программиста Брендона Чунга. До этого разработчик выпускал игры Thirty Flights of Loving и Gravity Bone.