Сервис Steam Direct привлёк более 1,3 тысячи новых игр

Новая платформа компании Valve пользуется популярностью среди разработчиков видеоигр.

Игровой аналитик Дэниел Ахмад поделился статистикой Steam, согласно которой с начала 2017 года в сервисе Valve вышло порядка 3,5 тысячи игр. С момента запуска платформы Steam Direct в июне вышло более 1,3 тысячи игр.

Новый сервис Valve — Steam Direct пользуется популярностью у разработчиков игр Фото © venturebeat

По мнению Ахмада, к концу года в Steam выйдет больше игр, чем в промежуток с 2006 по 2014 год. Аналитик не учитывал дополнения, но считал неигровое программное обеспечение.