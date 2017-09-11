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Опубликовано 11 сентября 2017, 11:00

Сервис Steam Direct привлёк более 1,3 тысячи новых игр

Фото &copy; venturebeat

Фото © venturebeat

Новая платформа компании Valve пользуется популярностью среди разработчиков видеоигр.

Игровой аналитик Дэниел Ахмад поделился статистикой Steam, согласно которой с начала 2017 года в сервисе Valve вышло порядка 3,5 тысячи игр. С момента запуска платформы Steam Direct в июне вышло более 1,3 тысячи игр.

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Новый сервис Valve — Steam Direct пользуется популярностью у разработчиков игр

Фото © venturebeat

По мнению Ахмада, к концу года в Steam выйдет больше игр, чем в промежуток с 2006 по 2014 год. Аналитик не учитывал дополнения, но считал неигровое программное обеспечение.

Напомним, Steam Direct пришёл на смену Greenlight. Теперь разработчики могут публиковать свои игры в сервисе Valve, заплатив 100 долларов.

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Сергей Сурепин
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