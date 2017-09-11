Больше миллиона человек запустили Destiny 2 одновременно
Фото © Activision
Важным достижением разработчики похвастались через официальную учётную запись Bungie в "Твиттере".
Студия Bungie в своей официальной учётной записи в "Твиттере" отчиталась об успехах Destiny 2. Игру одновременно запустили 1,2 миллиона человек.
1,2 миллиона человек — количество игроков в Destiny 2
Фото © Activision
Игра пока вышла только на PlayStation 4 и Xbox One — релиз состоялся 6 сентября. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку. Скорее всего, они не ожидали подобного внимания — время от времени сервера Destiny 2 недоступны из-за большого наплыва пользователей.
Напомним, на ПК многопользовательский шутер выйдет 24 октября.