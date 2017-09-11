Nintendo работает над системой достижений для Switch
Намёк на это обнаружили пользователи форума Reddit. Официального комментария разработчики не дают.
Пользователь Reddit под псевдонимом Crunching Koalas в разделе, посвящённой игре Lichtspeer, рассказал, что компания Nintendo уже работает над системой достижений для Switch. Она будет аналогична тем, что уже есть у Microsoft и Sony.
У Nintendo Switch появится система достижений
Компания Nintendo пока не дала официальный комментарий по этой ситуации. Разработчики уверены, что японцы уже не раз намекали на то, что они работают над системой достижений для Switch.
Ранее Nintendo не хотела вводить систему достижений для игр, так как японцы не хотят говорить пользователям, как им следует играть, чтобы получить эфемерную награду.