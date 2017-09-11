Nintendo работает над системой достижений для Switch

Намёк на это обнаружили пользователи форума Reddit. Официального комментария разработчики не дают.

Пользователь Reddit под псевдонимом Crunching Koalas в разделе, посвящённой игре Lichtspeer, рассказал, что компания Nintendo уже работает над системой достижений для Switch. Она будет аналогична тем, что уже есть у Microsoft и Sony.

У Nintendo Switch появится система достижений Фото © Flickr/Gaudencio Garcinuño

Компания Nintendo пока не дала официальный комментарий по этой ситуации. Разработчики уверены, что японцы уже не раз намекали на то, что они работают над системой достижений для Switch.