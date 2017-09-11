Иосиф Кобзон отмечает 80-летний юбилей

Сегодня народному артисту СССР Иосифу Кобзону исполнилось 80 лет. Как сообщает ТАСС, в честь этого события 20 сентября состоится сольный концерт певца в Государственном Кремлёвском дворце.

В репертуаре Кобзона, по его собственным подсчётам, "свыше трёх тысяч песен, написанных великими композиторами и поэтами". Лучшие из этих произведений прозвучат на юбилейном вечере певца, в котором также примут участие его любимые друзья и коллеги.