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Регион
Опубликовано 11 сентября 2017, 08:34

Иосиф Кобзон отмечает 80-летний юбилей

Фото: &copy; РИА "Новости"/Сергей Пятаков

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Пятаков

Сегодня народному артисту СССР Иосифу Кобзону исполнилось 80 лет. Как сообщает ТАСС, в честь этого события 20 сентября состоится сольный концерт певца в Государственном Кремлёвском дворце.

В репертуаре Кобзона, по его собственным подсчётам, "свыше трёх тысяч песен, написанных великими композиторами и поэтами". Лучшие из этих произведений прозвучат на юбилейном вечере певца, в котором также примут участие его любимые друзья и коллеги.

Ранее сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского и Николая Баскова орденами и знаком отличия.

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Евгений Грин
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