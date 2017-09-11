Британские журналисты нашли "близнеца" Леонида Слуцкого

Портал whoateallthepies.tv разместил материал, посвящённый 46-летнему российскому наставнику "Халл Сити" и как две капли воды похожему на него 51-летнему актёру Декстеру Флетчеру.

Британские журналисты разглядели в чертах актёра, прославившегося по фильму "Карты, деньги, два ствола", и первого русского тренера в Англии поразительное сходство. И действительно, глядя на снимки, сложно поверить, что люди, изображённые на них, даже не родственники.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе, летом 2017 года. Контракт тренера с командой рассчитан на два года.

После шести туров "Халл" с семью очками занимает лишь 14 строчку в турнирной таблице первенства Футбольной лиги Англии.