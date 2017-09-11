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Регион
Опубликовано 11 сентября 2017, 10:45

Путин лично поздравит Кобзона с юбилеем

Путин и Кобзон. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Путин и Кобзон. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Стоит отметить, что в честь 80-летия народного артиста СССР 20 сентября состоится сольный концерт певца в Государственном Кремлёвском дворце.

Президент России Владимир Путин примет в Кремле народного артиста СССР Иосифа Кобзона, которого лично поздравит с 80-летним юбилеем. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Вы знаете, они давно товарищи. Путин с огромным уважением относится к Кобзону, — пояснил представитель Кремля.

Затем российский лидер проведёт совещание с членами правительства и руководителями Администрации Президента. Кроме того, сегодня у главы государства намечен международный звонок.

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Александр Юнашев
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