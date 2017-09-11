Путин подарил Кобзону "Шахтёрскую песню" за чашкой чая в Кремле

Российский президент Владимир Путин лично поздравил народного артиста СССР Иосифа Кобзона с 80-летием во время встречи в Кремле. Глава государства подарил певцу картину "Шахтёрская песня" живописца Александра Зеленского во время чаепития в неформальной обстановке.