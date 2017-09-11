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Регион
Опубликовано 11 сентября 2017, 12:10

Путин подарил Кобзону "Шахтёрскую песню" за чашкой чая в Кремле

Фото: Сайт президента РФ

Фото: Сайт президента РФ

Российский президент Владимир Путин лично поздравил народного артиста СССР Иосифа Кобзона с 80-летием во время встречи в Кремле. Глава государства подарил певцу картину "Шахтёрская песня" живописца Александра Зеленского во время чаепития в неформальной обстановке.

Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона. Слева — супруга певца Нинель Кобзон. Фото: Сайт президента РФ

Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона. Слева — супруга певца Нинель Кобзон. Фото: Сайт президента РФ

Стоит отметить, что на встрече в Кремле также присутствовала жена народного артиста СССР Нинель Кобзон.

Ранее сообщалось, что глава государства наградил певца знаком отличия "За благодеяние".

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Янковская Ольга
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