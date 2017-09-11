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Регион
Опубликовано 11 сентября 2017, 17:14

Жириновский пообещал "закопать" Зюганова

Фото: &copy; РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

По мнению Владимира Вольфовича, КПРФ организовала кампанию против либерал-демократов, назвав её "жириновщина".

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что начнёт антикоммунистическую пропаганду против КПРФ и лично Геннадия Зюганова, передаёт портал "Дни.ру".

— Теперь мы будем вести пропаганду "зюгановщина" по всей стране, самую такую хорошо сбалансированную антикоммунистическую пропаганду, — сказал Жириновский.

— Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать и его самого, — добавил глава либерал-демократов.

Зюганов связал заявление Жириновского с "провалом" ЛДПР на состоявшихся 10 сентября муниципальных выборах и заявил, что такая пропаганда велась всегда.

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Евгений Грин
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