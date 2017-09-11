IO Interactive анонсировала комикс по мотивам Hitman

IO Interactive анонсировала комикс Hitman по одноимённой франшизе, который будет издаваться компанией Dynamite Entertianment. Первая глава выйдет уже 11 октября этого года.

Сюжет комикса расскажет о происхождении агента 47 и будет завязан вокруг событий первого сезона последней игры Hitman. По словам IO Interactive, сюжет их недавнего проекта оказался слишком масштабным, чтобы уместить его только в игре.

Недавно компания Square Enix сообщила о прекращении сотрудничества с IO Interactive из-за финансовых проблем. Издатель позволил студии сохранить все права на франшизу Hitman.