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Опубликовано 11 сентября 2017, 17:40

IO Interactive анонсировала комикс по мотивам Hitman

Фото: &copy;&nbsp;Io-Interactive

Фото: © Io-Interactive

Студия IO Interactive представила новую серию комиксов по мотивам серии про наёмного убийцу Hitman.

IO Interactive анонсировала комикс Hitman по одноимённой франшизе, который будет издаваться компанией Dynamite Entertianment. Первая глава выйдет уже 11 октября этого года.

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IO Interactive анонсировала комикс по мотивам Hitman

Фото: © Io-Interactive

Сюжет комикса расскажет о происхождении агента 47 и будет завязан вокруг событий первого сезона последней игры Hitman. По словам IO Interactive, сюжет их недавнего проекта оказался слишком масштабным, чтобы уместить его только в игре.

Недавно компания Square Enix сообщила о прекращении сотрудничества с IO Interactive из-за финансовых проблем. Издатель позволил студии сохранить все права на франшизу Hitman.

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Станислав Погорский
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