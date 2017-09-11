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Опубликовано 11 сентября 2017, 18:12

Посетительнице шотландского "Макдоналдса" продали наполовину съеденный бургер

Девушка начала обед с картошки фри и только спустя некоторое время увидела, что в коробке от бургера лишь половина порции.

26-летняя Джессика Грэй отправилась в "Макдоналдс" со своим другом и заказала картошку фри и бургер. Как сообщает The Sun, получив свой заказ, девушка увидела, что бургер наполовину съеден.

Фото: © The Sun

Фото: © The Sun

Сначала она подумала, что так над ней решил подшутить приятель, пока она отходила, однако выяснилось, что в таком виде заказ выдали на кассе. После того как Джессика написала на странице ресторана в Сети гневный отзыв, в компании сообщили о начале внутреннего расследования, о результатах которого они уведомят клиента.

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Олеся Сучилкина
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