Посетительнице шотландского "Макдоналдса" продали наполовину съеденный бургер

Девушка начала обед с картошки фри и только спустя некоторое время увидела, что в коробке от бургера лишь половина порции.

Сначала она подумала, что так над ней решил подшутить приятель, пока она отходила, однако выяснилось, что в таком виде заказ выдали на кассе. После того как Джессика написала на странице ресторана в Сети гневный отзыв, в компании сообщили о начале внутреннего расследования, о результатах которого они уведомят клиента.