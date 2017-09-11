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Опубликовано 11 сентября 2017, 17:40

Игра по мотивам серии "Пятница, 13-е" попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Недавно вышедшая Friday the 13th: The Game попала в новую редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Поклонники жанра хорроров обеспечили игре Friday the 13th: The Game место в Книге рекордов Гиннесса 2018 года. Достижением проекта оказалось то, сколько денег в его разработку вложили фанаты.

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Игра по мотивам серии "Пятница, 13-е" попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: © Valve Corporation

Friday the 13th: The Game упоминается как "игра по фильму, собравшая больше всего денег с помощью краудфандинга". Всего через сервисы Kickstarter и Backerit разработчики смогли собрать 2 060 651 доллар.

Friday the 13th: The Game доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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