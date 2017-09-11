Игра по мотивам серии "Пятница, 13-е" попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: © Valve Corporation
Недавно вышедшая Friday the 13th: The Game попала в новую редакцию Книги рекордов Гиннесса.
Поклонники жанра хорроров обеспечили игре Friday the 13th: The Game место в Книге рекордов Гиннесса 2018 года. Достижением проекта оказалось то, сколько денег в его разработку вложили фанаты.
Игра по мотивам серии "Пятница, 13-е" попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: © Valve Corporation
Friday the 13th: The Game упоминается как "игра по фильму, собравшая больше всего денег с помощью краудфандинга". Всего через сервисы Kickstarter и Backerit разработчики смогли собрать 2 060 651 доллар.
Friday the 13th: The Game доступна на PC, PS4 и Xbox One.