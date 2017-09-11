В Сети появилась информация о PC-версии Injustice 2
Фото: © NetherRealms Studios
Сразу несколько сайтов розничных сетей начали собирать предзаказы на PC-версию файтинга Injustice 2.
На сегодняшний день файтинг Injustice 2 от NetherRealms Studios доступен только на консолях. Но пользователи форума NeoGAF заметили, что несколько магазинов вдруг открыли предзаказ на PC-версию игры.
В Сети появилась информация о PC-версии Injustice 2
Фото: © NetherRealms Studios
О новой версии игры пока почти ничего не известно: согласно сайтам магазинов, она должна поступить в продажу до конца 2017 года. Ранее похожим образом пользователи узнали раньше анонса о PC-версии другого файтинга этого разработчика, Mortal Kombat 9.
Injustice 2 доступна на PS4 и Xbox One.