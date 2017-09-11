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Опубликовано 11 сентября 2017, 18:11

В Сети появилась информация о PC-версии Injustice 2

Фото: &copy; NetherRealms Studios

Фото: © NetherRealms Studios

Сразу несколько сайтов розничных сетей начали собирать предзаказы на PC-версию файтинга Injustice 2.

На сегодняшний день файтинг Injustice 2 от NetherRealms Studios доступен только на консолях. Но пользователи форума NeoGAF заметили, что несколько магазинов вдруг открыли предзаказ на PC-версию игры.

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В Сети появилась информация о PC-версии Injustice 2

Фото: © NetherRealms Studios

О новой версии игры пока почти ничего не известно: согласно сайтам магазинов, она должна поступить в продажу до конца 2017 года. Ранее похожим образом пользователи узнали раньше анонса о PC-версии другого файтинга этого разработчика, Mortal Kombat 9.

Injustice 2 доступна на PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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