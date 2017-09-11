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Опубликовано 11 сентября 2017, 18:45

Destiny 2 продаётся значительно хуже оригинала

Фото: &copy; facebook.com/destinythegame.ru

Фото: © facebook.com/destinythegame.ru

Несмотря на то что Destiny 2 оказалась очень популярной среди игроков, фактические продажи игры снизились в сравнении с первой частью.

Bungie сообщила, что Destiny 2 достигла пика в 1,2 миллиона человек онлайн. Тем не менее первые цифры продаж второй части оказались на 58% ниже, чем у оригинала за аналогичный срок.

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Destiny 2 продаётся значительно хуже оригинала

Фото: © facebook.com/destinythegame.ru

Таким образом, в Британии за первую неделю было продано 175 тысяч дисков с Destiny 2. Оригинальная игра за это время на том же рынке разошлась тиражом в 417 тысяч. В качестве возможной причины снижения продаж физических копий называют популяризацию приобретения игры в онлайн-магазинах. Также Destiny 2 не была выпущена для PS3 и Xbox 360, как первая часть, а вышла только на PS4 и Xbox One.

24 октября этого года Destiny 2 также станет доступна на PC.

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Станислав Погорский
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