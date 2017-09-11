Актёр озвучивания игр Batman: Arkham опроверг возможность продолжения серии

Кевин Конрой, озвучивший Бэтмена в серии игр Batman: Arkham, заявил, что студия не работает над продолжением.

Кевин Конрой, исполнивший роль Бэтмена во всех играх серии Batman: Arkham, выступил на мероприятии Wizard World Nashville, где ответил на вопрос фанатов о выходе возможного продолжения.

По словам Конроя, он и сам удивляется, что Warner Bros., заработавшая на этой серии игр "миллиарды долларов", до сих пор не анонсировала новую часть. Тем не менее он сообщил, что студия не планирует делать ещё одну игру.

Последней частью серии стала Batman: Arkham Knight, вышедшая на PC, PS4 и Xbox One в 2015 году.