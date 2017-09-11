Топилин заявил о поэтапном повышении МРОТ с 2018 года

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 85% от прожиточного минимума.

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Минтруда РФ Максима Топилина. Проект закона будет внесён в Госдуму одновременно с проектом бюджета РФ на 2018–2020 годы.

— В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100%, — заявил он.