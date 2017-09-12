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Опубликовано 12 сентября 2017, 08:38

Китайцы назвали ребёнка в честь мобильной игры

Фото &copy;&nbsp;South China Morning Post Publishers Ltd

Фото © South China Morning Post Publishers Ltd

Пара из Китая назвала свою дочь Honour of Kings, в честь популярной MOBA от компании Tencent.

Фотографию свидетельства о рождении, согласно которому имя девочки совпадает с оригинальным названием игры, опубликовало китайское издание ThePaper.cn. Пара назвала ребёнка 王者荣耀 (в переводе на русский — "царь славы").

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В Китае девочка получила имя мобильной игры

Фото © South China Morning Post Publishers Ltd

Правоохранительные органы эту информацию подтвердили. В ведомстве добавили, что полиция не может влиять на выбор родителей, указывая, как им называть ребёнка.

Honour of Kings — популярная в Китае мобильная игра. Она вышла в 2015 году на iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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