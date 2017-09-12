Китайцы назвали ребёнка в честь мобильной игры
Фото © South China Morning Post Publishers Ltd
Пара из Китая назвала свою дочь Honour of Kings, в честь популярной MOBA от компании Tencent.
Фотографию свидетельства о рождении, согласно которому имя девочки совпадает с оригинальным названием игры, опубликовало китайское издание ThePaper.cn. Пара назвала ребёнка 王者荣耀 (в переводе на русский — "царь славы").
В Китае девочка получила имя мобильной игры
Фото © South China Morning Post Publishers Ltd
Правоохранительные органы эту информацию подтвердили. В ведомстве добавили, что полиция не может влиять на выбор родителей, указывая, как им называть ребёнка.
Honour of Kings — популярная в Китае мобильная игра. Она вышла в 2015 году на iOS и Android.