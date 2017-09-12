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Опубликовано 12 сентября 2017, 08:54

Ubisoft анонсировала новый онлайн-шутер

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Над игрой, которая получила название Atomega, работают авторы другого инди-проекта — Grow Home.

Компания Ubisoft анонсировала онлайн-шутер Atomega. Проектом занимается студия Reflections, авторы платформеров Grow Home и Grow Up.

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Atomega — новая игра от Ubisoft

Фото © Ubisoft

Действие игры разворачивается "в конце времён", реальность практически прекратила своё существование. От мира остались "экзоформы", постоянно сражающиеся между собой.

Atomega выйдет 19 сентября. Игра будет доступна в Steam.

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Сергей Сурепин
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