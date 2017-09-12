Ubisoft анонсировала новый онлайн-шутер
Фото © Ubisoft
Над игрой, которая получила название Atomega, работают авторы другого инди-проекта — Grow Home.
Компания Ubisoft анонсировала онлайн-шутер Atomega. Проектом занимается студия Reflections, авторы платформеров Grow Home и Grow Up.
Atomega — новая игра от Ubisoft
Фото © Ubisoft
Действие игры разворачивается "в конце времён", реальность практически прекратила своё существование. От мира остались "экзоформы", постоянно сражающиеся между собой.
Atomega выйдет 19 сентября. Игра будет доступна в Steam.