Фанат Destiny 2 проходит игру с помощью бананов
Фото © Activision
Популярный стример TheSuperScrubs продолжает использовать необычные предметы для игры.
Пользователь Twitch под псевдонимом TheSuperScrubs, известный как ATwerkingYoshi, решил пройти Destiny 2 с помощью бананов. Геймер не использует классический контроллер консоли PlayStation 4.
Стример проходит Destiny 2 с помощью бананов
Фото © Activision
Для игры он выбрал класс "Титан". Чтобы управлять персонажем, стримеру пришлось использовать 16 бананов. К каждому из них он привязал клавиши управления контроллера Dualshock 4.
До этого TheSuperScrubs использовал бананы для игры в Dark Souls 3 и Street Fighter 5.