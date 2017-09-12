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Опубликовано 12 сентября 2017, 09:31

Фанат Destiny 2 проходит игру с помощью бананов

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Популярный стример TheSuperScrubs продолжает использовать необычные предметы для игры.

Пользователь Twitch под псевдонимом TheSuperScrubs, известный как ATwerkingYoshi, решил пройти Destiny 2 с помощью бананов. Геймер не использует классический контроллер консоли PlayStation 4.

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Стример проходит Destiny 2 с помощью бананов

Фото © Activision

Для игры он выбрал класс "Титан". Чтобы управлять персонажем, стримеру пришлось использовать 16 бананов. К каждому из них он привязал клавиши управления контроллера Dualshock 4.

До этого TheSuperScrubs использовал бананы для игры в Dark Souls 3 и Street Fighter 5.

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Сергей Сурепин
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