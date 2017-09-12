Фанат Destiny 2 проходит игру с помощью бананов

Популярный стример TheSuperScrubs продолжает использовать необычные предметы для игры.

Пользователь Twitch под псевдонимом TheSuperScrubs, известный как ATwerkingYoshi, решил пройти Destiny 2 с помощью бананов. Геймер не использует классический контроллер консоли PlayStation 4.

Стример проходит Destiny 2 с помощью бананов Фото © Activision

Для игры он выбрал класс "Титан". Чтобы управлять персонажем, стримеру пришлось использовать 16 бананов. К каждому из них он привязал клавиши управления контроллера Dualshock 4.