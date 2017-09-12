Фанат работает над обновлённой версией Battlefield 1942
Ранняя версия обновлённого шутера выйдет уже 5 ноября. Работу фанат планирует завершить в 2018 году.
Энтузиаст работает над обновлённой версией Battlefield 1942. Оригинальный шутер вышел 28 июня 2002 года.
Фанат выпустит обновлённую версию Battlefield 1942
Фото: © Flickr/K putt
Фанат хочет полностью изменить текстуры, увеличить разрешение до 4096x4096, а также добавить эффекты воды. Предварительная версия ремастера выйдет 5 ноября.
Полная версия шутера выйдет в 2018 году.