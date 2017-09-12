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Опубликовано 12 сентября 2017, 09:44

Фанат работает над обновлённой версией Battlefield 1942

Ранняя версия обновлённого шутера выйдет уже 5 ноября. Работу фанат планирует завершить в 2018 году.

Энтузиаст работает над обновлённой версией Battlefield 1942. Оригинальный шутер вышел 28 июня 2002 года.

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Фанат выпустит обновлённую версию Battlefield 1942

Фото: © Flickr/K putt

Фанат хочет полностью изменить текстуры, увеличить разрешение до 4096x4096, а также добавить эффекты воды. Предварительная версия ремастера выйдет 5 ноября.

Полная версия шутера выйдет в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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