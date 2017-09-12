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Регион
Опубликовано 12 сентября 2017, 13:30

В Госдуме пояснили прогноз по сокращению пенсий в ближайшие три года

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Подчёркивается, что что для неработающих пенсионеров предусмотрена индексация на уровне инфляции.

Первый зампред фракции "Единая Россия", член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев объяснил прогноз по возможному сокращению пенсий в следующие три года.

— Дело вот в чём: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но, поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний её показатель снижается, — цитирует депутата РИА "Новости".

Исаев подчеркнул, что парламентарии поднимут вопрос пенсий при рассмотрении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.

Ранее в СМИ появились сообщения о прогнозах МЭР по поводу сокращения пенсий.

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Дарья Лебедева
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