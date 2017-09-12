Путин процитировал известного пародиста и подарил Кобзону бронзового бизона
Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев
Статуэтка животного была подарком народному артисту СССР на 80-летний юбилей, который он отметил 11 сентября.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что президент РФ Владимир Путин подарил ему на юбилей статуэтку бронзового бизона. Причём при вручении презента российский лидер процитировал поэта-пародиста Александра Иванова.
— Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона, — привёл слова главы государства певец. — И после этого вынесли бронзового бизона.
Ранее также стало известно, что российский лидер подарил Кобзону картину "Шахтёрская песня" живописца Александра Зеленского. Это произошло во время чаепития в Кремле по случаю 80-летнего юбилея артиста.