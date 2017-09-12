Путин процитировал известного пародиста и подарил Кобзону бронзового бизона

Статуэтка животного была подарком народному артисту СССР на 80-летний юбилей, который он отметил 11 сентября.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что президент РФ Владимир Путин подарил ему на юбилей статуэтку бронзового бизона. Причём при вручении презента российский лидер процитировал поэта-пародиста Александра Иванова.

— Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона, — привёл слова главы государства певец. — И после этого вынесли бронзового бизона.