Кроме того, жители столицы смогут обратиться в городские поликлиники и больницы, мобильные пункты у станций метро и на станциях МЦК.

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил во время заседания в мэрии, что жители столицы смогут сделать прививку от гриппа в МФЦ. Отмечается, что в текущем году планируется привить 4,2 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых — дети.

Как сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, прививка эффективна в 89% случаев.