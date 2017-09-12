Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦ
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Кроме того, жители столицы смогут обратиться в городские поликлиники и больницы, мобильные пункты у станций метро и на станциях МЦК.
Глава Москвы Сергей Собянин сообщил во время заседания в мэрии, что жители столицы смогут сделать прививку от гриппа в МФЦ. Отмечается, что в текущем году планируется привить 4,2 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых — дети.
Как сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, прививка эффективна в 89% случаев.
Как ранее писал Лайф, мобильные пункты вакцинации от гриппа откроют рядом со станциями метро в Москве.