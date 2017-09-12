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Опубликовано 12 сентября 2017, 17:18

Хоррор Soma будет выпущен на Xbox One

Научно-фантастическая хоррор-игра Soma всё-таки доберётся до игровой консоли Xbox One.

Фото &copy;&nbsp;Frictional Games

Фото © Frictional Games

Разработчики хоррора Soma из студии Frictional Games подтвердили, что игра выйдет и на Xbox One. Дата релиза данной версии пока не сообщается.

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Хоррор Soma будет выпущен на Xbox One

Фото © Frictional Games

Soma была выпущена в сентябре 2015 года. Действие игры разворачивается на заброшенной подводной станции в будущем, где игрока пугают главным образом одиночеством в этой мрачной локации. Средний балл этого хоррора на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 84 из 100.

Сейчас в Soma можно поиграть на PC и PS4.

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Станислав Погорский
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