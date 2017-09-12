Хоррор Soma будет выпущен на Xbox One

Разработчики хоррора Soma из студии Frictional Games подтвердили, что игра выйдет и на Xbox One. Дата релиза данной версии пока не сообщается.

Soma была выпущена в сентябре 2015 года. Действие игры разворачивается на заброшенной подводной станции в будущем, где игрока пугают главным образом одиночеством в этой мрачной локации. Средний балл этого хоррора на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 84 из 100.

Сейчас в Soma можно поиграть на PC и PS4.