Объявлены системные требования для FIFA 18

FIFA 18 будет поддерживать технологию DirectX 11-й и 12-й версий. Соответственно, чтобы играть со всеми графическими улучшениями, понадобится компьютер с поддержкой DirectX 12.

Минимальные требования, рассчитанные под DirectX 11: операционная система Windows 7 и новее, процессор Intel Core i3-2100 3.1 ГГц или AMD Phenom II X4 965 3.4 ГГц, видеокарта Nvidia GTX 460 или AMD Radeon R7 260, 8 Гб оперативной памяти и 50 Гб свободного места на жёстком диске. Для игры с максимальными настройками графики и на DirectX 12 потребуются: операционная система Windows 10; процессор Intel i3 6300T, Intel i3 4340 или i3 4350, AMD Athlon X4 870K, AMD FX-4350 или FX-4330; видеокарта Nvidia GeForce GTX 670 или AMD Radeon R9 270X; 8 ГБ оперативной памяти и 50 Гб свободного места на жёстком диске.

FIFA 18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 уже 29 сентября.