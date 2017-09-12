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Регион
Опубликовано 12 сентября 2017, 17:51

Российская цена на Forza Motorsport 7 снизилась вдвое

Microsoft значительно снизила цену на предзаказ всех версий игры Forza Motorsport 7.

Пользователи Сети обнаружили, что в официальном интернет-магазине Microsoft изменилась цена на предзаказ гоночного симулятора Forza Motorsport 7. Вместо стандартных четырёх тысяч рублей за стандартную версию игры просят всего 1999 рублей.

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Российская цена на Forza Motorsport 7 снизилась вдвое

Фото: © Flickr/Art Bromage

Кроме того, дешевле стали и остальные издания игры: Deluxe-версия продаётся за 2649 рублей, а Ultimate-версия стоит всего 3299 рублей. Вероятно, Microsoft решила установить региональные цены для России, как это произошло в начале года со стратегией Halo Wars 2. Купленная игра будет доступна на Xbox One и WIndows 10.

Forza Motrorsport 7 выйдет 3 октября этого года.

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Станислав Погорский
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