Сын Жириновского назвал жизнь девочки без рук омерзительной

Таким жестоким образом депутат прокомментировал видео с ребёнком, который ест с помощью ног.

Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы от ЛДПР и сын Владимира Жириновского, назвал жизнь девочки без рук омерзительной, комментируя видеозапись в "Твиттере".

— Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее, — такой комментарий Лебедев оставил под видео с ребёнком, который ест с помощью ног. Ролик опубликовал статс-секретарь ЦБ Александр Торшин.

В дискуссию вступил другой депутат, Сергей Боярский, который назвал позицию Лебедева омерзительной.

— Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут, — ответил зампред Госдумы.