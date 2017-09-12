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Опубликовано 12 сентября 2017, 17:49

Сын Жириновского назвал жизнь девочки без рук омерзительной

Игорь Лебедев. Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллиников

Игорь Лебедев. Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Таким жестоким образом депутат прокомментировал видео с ребёнком, который ест с помощью ног.

Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы от ЛДПР и сын Владимира Жириновского, назвал жизнь девочки без рук омерзительной, комментируя видеозапись в "Твиттере".

Скриншот "Твиттера" @Russian1972

Скриншот "Твиттера" @Russian1972

— Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее, — такой комментарий Лебедев оставил под видео с ребёнком, который ест с помощью ног. Ролик опубликовал статс-секретарь ЦБ Александр Торшин.

В дискуссию вступил другой депутат, Сергей Боярский, который назвал позицию Лебедева омерзительной.

— Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут, — ответил зампред Госдумы.

Извиняться за свои слова Лебедев отказался.

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