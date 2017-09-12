Самый известный в мире видеоблогер PewDiePie извинился за расистскую фразу

На этой неделе во время стрима по игре PlayerUnknown's Battlegrounds блогер Феликс Кьелберг, известный как PewDiePie и обладающий наибольшим количеством подписчиков на YouTube, в порыве гнева выкрикнул расистское слово в адрес одного из своих противников.

Это вызвало негативную реакцию зрителей и некоторых игровых разработчиков. В частности, автор приключенческой игры Firewatch призвал все студии подать жалобу на нарушение авторских прав во всех видео PewDiePie, чтобы тот остался без прибыли за рекламу.

Кьелберг заявил, что сам не одобряет игроков, которые злоупотребляют руганью и оскорблениями в голосовом чате, блогер сожалеет, что из-за случившегося его начали причислять к этой категории людей. По его словам, у него нет оправдания тому, что он произнёс "самое ужасное слово из тех, которые могли прийти в голову". Вместо этого он просто попросил прощения у своих зрителей и всех, кого он оскорбил своим высказыванием.