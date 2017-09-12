В кооперативном экшене Fortnite появится режим "Королевская битва"
Разработчики Fortnite из Epic Games анонсировали новый режим, похожий на популярную игру PlayerUnknown's Battlegrounds.
Студия Epic Games выпустила трейлер Fortnite, посвящённый новому режиму "Королевская битва".
В "Битве" смогут принимать участие до 100 игроков, которые будут приземляться на случайно сгенерированной карте. Поначалу персонажам даётся только кирка, с помощью которой они могут разрушать объекты на карте, добывать ресурсы и создавать оружие и ловушки. Победителем в режиме будет считаться последний выживший: игроки будут охотиться друг на друга.
В кооперативном экшене Fortnite появится режим "Королевской битвы"
Фото: © Скриншот из видео YouTube/ Fortnite
"Королевская битва" уже сейчас доступна на тестовом сервере для всех обладателей ранних копий Fortnite. Полноценный релиз обновления состоится уже 26 сентября.