В кооперативном экшене Fortnite появится режим "Королевская битва"

В "Битве" смогут принимать участие до 100 игроков, которые будут приземляться на случайно сгенерированной карте. Поначалу персонажам даётся только кирка, с помощью которой они могут разрушать объекты на карте, добывать ресурсы и создавать оружие и ловушки. Победителем в режиме будет считаться последний выживший: игроки будут охотиться друг на друга.