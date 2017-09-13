Дефект воспитания. Люди без рук и ног ответили оскорбившему их депутату

Депутат Игорь Лебедев, сын депутата Владимира Жириновского, назвал омерзительной жизнь людей, у которых нет рук или ног. Таким жестоким образом депутат прокомментировал видео с маленькой девочкой, которая ест с помощью ног.

"Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут", — написал в "Твиттере" депутат. Извиняться за свои слова он отказался.

Люди, у которых нет рук или ног, не стали в ответ ругаться и обзывать Лебедева, например, моральным инвалидом. Они сказали, что живут вполне счастливо и стараются не обращать внимание на таких, как Лебедев.

— В лицо мне никто так не говорил, но я думаю, что всё равно кто-то так считает, просто из вежливости и воспитанности молчит, — рассказала Анастасия Диодорова, серебряный призёр Паралимпийских игр, золотой призёр чемпионатов мира (в Рио-де-Жанейро и Монреале) по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

У Насти, о жизни которой уже рассказывал Лайф, нет мыслей "за что" и "почему".

— В сознательном возрасте я решила для себя: я ничего не могу изменить, но могу жить так, как хочу. Значит, могу делать то, что мне нравится, заниматься любимым делом, получать удовольствие от жизни каждый день.

Насте ампутировали руки, когда ей было три года.

— Я родилась и выросла в Москве, — рассказала она. — В детстве мы с семьёй каждый год ездили к бабушке в Якутию. Когда мне было три года, в деревне я пошла гулять и залезла в трансформаторную будку. Оголённые провода, удар током в 10 тысяч киловольт. Руки обуглились сразу. Ампутация, многочисленные операции.

О моментах отчаяния Настя говорит так:

— Я даже не знаю, откуда беру силы, потому что приходится очень тяжело порой. Реально надо каждый день себе что-то доказывать. Каждый божий день, каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что продвинулась только на миллиметр к намеченному, а впереди ещё 500 миллионов километров. Но силы как-то сами меня находят, откуда-то берутся.

Телеведущий Дмитрий Игнатов остался без ноги, когда служил в армии, из-за несчастного случая.

— Такое говорят не очень воспитанные люди и те, кто ни разу не общался с инвалидами, — сказал он. — И ещё те, кто думает, что инвалид — это прежде всего пандус. Инвалидность — это далеко не пандус. Не важно, сколько у тебя рук и ног. Главное — это то, что ты делаешь и говоришь. Иногда люди со всеми конечностями говорят глупости, а люди без говорят великие вещи. Пусть этот депутат прочтёт мотивационную книгу Ника Вуйчича, у которого вообще нет ни рук, ни ног. Да, такие люди встречаются.

По словам Дмитрия, у него нет депрессивных мыслей.

— Я живу и радуюсь жизни. Пропагандирую посыл, что все равные и разные вне зависимости от того, здоров ты или нет. Мне кажется, это вообще глупости, о которых не стоит говорить.

Руководитель национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко считает, что у депутата Лебедева "дефект воспитания".

— Вопросы надо задать папе, конечно, то есть Владимиру Жириновскому, — сказал он. — И ведь партия ЛДПР выступает со здравыми идеями и активно участвует в решении проблем инвалидов. Но, видимо, тут дефект воспитания. Не привили ему такое качество, как толерантность, понимание, что все мы разные и что, даже находясь в таком сложном положении, можно быть успешнее и счастливее многих здоровых людей.

По его словам, "никак по-другому, кроме как омерзительной, позицию Лебедева назвать нельзя". Эксперт выразил надежду, что депутата удастся интегрировать в среду адекватных людей — так же, как детей-инвалидов можно успешно интегрировать в среду здоровых сверстников.

— Эта маленькая девочка имеет полное право на жизнь, — добавил он. — И мы все должны сделать так, чтобы качество жизни этой девочки было прекрасным. Есть тысячи примеров, когда такие люди достигают успехов в карьере и личной жизни. Взять хотя бы наших паралимпийцев.

По данным Росстата, всего в России сейчас 12 миллионов инвалидов. Из них 1,3 миллиона человек — инвалиды первой (то есть самой тяжёлой) группы.

— В России тысячи людей, у которых нет конечности или нескольких конечностей. Но статистики у меня нет, да и никто вам точную цифру не скажет, — сказала председатель московской городской организации "Всероссийское общество инвалидов" Надежда Лобанова.