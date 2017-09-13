Нет мозгов — считай, калека

Была такая прекрасная страна — Спарта. И жили там прекрасные люди — спартанцы. Во многом они были такие прекрасные из-за того, что имели прекрасную привычку сбрасывать недостаточно прекрасных детей со скалы. Чтобы всё было аккуратненько.

Ну, наверное, их понять можно: медицина была никакая — вода и огонь. Из лекарств — только виноград да оливки. А вместо томографа — войны с соседями. Бабы ещё нарожают. Краше скинутых.

С тех пор понятия добра и зла в мире слегка поменялись, во многом под действием рассказов о мужике, которого римляне немного распяли на кресте. И так эти рассказы зацепили читателя, что вдруг мир стал осознавать: для того, чтобы стать прекрасным человеком, необязательно кидать некрасивых, больных и слабых детей со скалы и даже совсем необязательно вступать с другими воинами в анальные отношения, как было принято в Спарте.

Был, кстати, и в наши христианские времена рецидив выведения прекрасной расы. Называлось это "Программа Т-4" ("Акция Тиргартенштрассе 4") — евгеническая программа немецких нацистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению в основном душевнобольных (или умственно отсталых), а также нетрудоспособных лиц (инвалидов и болеющих больше пяти лет людей). Уничтожались также и дети — всего ничего, штук этак пять тысяч.

Ну, короче, программа провалилась по независящим от учёных причинам. В частности, группа немецких христианских лидеров сочла, что 70 000 трупов — это слишком и не затем Лютер дискутировал с папой, чтобы нарушать христианские заповеди, если таковые ещё оставались в 41-м году в Германии. И они таки настояли, чтобы понятие untermensch было скорее экспортным товаром не для внутреннего потребления.

А потом их всех подвело то, что зимой под Москвой не так тепло, как в Спарте.

Шли годы, и изобретались вместо газа "Циклон Б" томографы. Но евгенические идеи древних спартанцев нет-нет да и приходят в голову разным персонажам. И что особенно неприятно — персонажам русской политической сцены. Мало тут нам всяких экзотических депутатов с идеями фикс из новоприбывших. Видимо, там у них в Думе такое напряжение, что не выдерживают головки даже у бывалых бойцов.

И поэтому мы получаем вот такую красоту: заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, представляющий фракцию ЛДПР, прокомментировал в "Твиттере" видеоролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, ест с помощью ног.

"Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее", — написал он под твитом статс-секретаря Центробанка Александра Торшина, который поделился видео.

Бац, и словно не было этих веков Просвещения, охоты за доктором Менгеле и вообще попыток человечества не скатиться в тотальное скотство. Игорь Лебедев всё это перечеркнул одним твитом. Ну ладно был бы сумасшедшим из локальной пивной, который делится своим экзотическим взглядом на мир. А то ведь цельный зампред Госдумы излагает нам взгляды с высоты программы "Акция Тиргартенштрассе 4". Прикрываясь соображениями гуманности. Ранней диагностикой.

Я так понимаю, Игорю Лебедеву невдомёк, что есть ещё родительское право выбора и, как правило, в таких случаях выбор делают люди, не собирающиеся сдавать своего ребёнка в утиль или в детский дом, а собирающиеся его растить.

Ну это так, на минуточку.

А далее играющего в бога депутата можно изумить некоторыми фактами из истории. А вот Тулуз-Лотрек от рождения имел неразвитые ноги и был калекой, которого, судя по словам депутата, тоже надо было сдать в утиль. Однако то, что он рисовал руками, продвинуло вперёд мировую живопись. Что с ними, калеками, церемониться? Или дать послушать бас-баритона Томаса Квастхоффа, который родился без длинных костей в руках.

Наверное, надо было томографом просветить, в утиль отправить. А не вышло, к сожалению русского депутата.

Сегодня в нашем рейтинге народных анекдотов и поговорок чёрная шуточка про "нет ручек — нет варенья" уступает лидерство русской народной поговорке "ума нет — считай, калека". Потому что выяснилось вновь и вновь, что калекой можно быть при совершенно здоровом организме.