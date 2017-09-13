Установлена причина смерти депутата Госдумы Евтушенко

60-летнюю Ирину Евтушенко родственники решили похоронить в Томской области, где она проработала 30 лет.

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко ушла из жизни после продолжительной болезни. Как сообщают местные СМИ, у доктора медицинских наук был рак.

Отмечается, что родственники решили похоронить Ирину Евтушенко в Томске. Она там окончила Томский медицинский институт, в котором проработала ещё 30 лет.