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Опубликовано 13 сентября 2017, 10:19

Установлена причина смерти депутата Госдумы Евтушенко

Ирина Евтушенко.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Вадим Трефилов

Ирина Евтушенко. Фото: ©РИА Новости/Вадим Трефилов

60-летнюю Ирину Евтушенко родственники решили похоронить в Томской области, где она проработала 30 лет.

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко ушла из жизни после продолжительной болезни. Как сообщают местные СМИ, у доктора медицинских наук был рак.

Отмечается, что родственники решили похоронить Ирину Евтушенко в Томске. Она там окончила Томский медицинский институт, в котором проработала ещё 30 лет.

О смерти члена Комитета Государственной думы по международным делам стало известно утром 13 сентября.

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Янковская Ольга
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