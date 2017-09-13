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Опубликовано 13 сентября 2017, 08:40

Новый сборник Humble Bundle предлагает 12 игр по символической цене

Фото &copy; Facebook/Humble Bundle

Фото © Facebook/Humble Bundle

В этот раз акцию устроили разработчики сразу трёх игровых студий: Atlus, Capcom и SEGA.

Сервис Humble Bundle объявил об очередной распродаже. В этот раз свои игры выставили студии Atlus, Capcom и SEGA — за 12 долларов можно приобрести 12 игр.

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Humble Bundle продаёт 12 игр за 12 долларов

Фото © Facebook/Humble Bundle

За один доллар вы получите: Rollers of the Realm, Zeno Clash II, Sonic Adventure 2, Bionic Commando (2009) и Citizens of Earth. За шесть: Renegade Ops Collection, Sonic Generations Collection, Resident Evil 4, Dead Rising и Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure. За двенадцать: Motorsport Manager и Devil May Cry 4: Special Edition.

Предложение действительно ещё 13 дней.

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Сергей Сурепин
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