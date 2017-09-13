Новый сборник Humble Bundle предлагает 12 игр по символической цене
В этот раз акцию устроили разработчики сразу трёх игровых студий: Atlus, Capcom и SEGA.
Сервис Humble Bundle объявил об очередной распродаже. В этот раз свои игры выставили студии Atlus, Capcom и SEGA — за 12 долларов можно приобрести 12 игр.
Humble Bundle продаёт 12 игр за 12 долларов
За один доллар вы получите: Rollers of the Realm, Zeno Clash II, Sonic Adventure 2, Bionic Commando (2009) и Citizens of Earth. За шесть: Renegade Ops Collection, Sonic Generations Collection, Resident Evil 4, Dead Rising и Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure. За двенадцать: Motorsport Manager и Devil May Cry 4: Special Edition.
Предложение действительно ещё 13 дней.