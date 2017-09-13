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Опубликовано 13 сентября 2017, 09:12

Авторы Journey анонсировали новую игру для Apple TV и iOS

На презентации Apple показали не только новые iPhone и часы, но и мобильную игру Sky.

Студия Thatgamecompany показала новую игру — Sky. Авторы Journey и Flower приехали с платформером на презентацию Apple.

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Sky — новая игра для Apple TV и iOS от авторов Journey

Фото: © Скриншот из презентации Apple

Управление в игре достаточно простое: для этого вам хватит пульта ДУ от приставки Apple TV. Вместе с этим платформер выйдет на iPhone и iPad.

Дату выхода разработчики не назвали.

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Сергей Сурепин
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