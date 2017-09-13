Авторы Journey анонсировали новую игру для Apple TV и iOS
На презентации Apple показали не только новые iPhone и часы, но и мобильную игру Sky.
Студия Thatgamecompany показала новую игру — Sky. Авторы Journey и Flower приехали с платформером на презентацию Apple.
Sky — новая игра для Apple TV и iOS от авторов Journey
Фото: © Скриншот из презентации Apple
Управление в игре достаточно простое: для этого вам хватит пульта ДУ от приставки Apple TV. Вместе с этим платформер выйдет на iPhone и iPad.
Дату выхода разработчики не назвали.