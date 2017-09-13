The Division станет временно бесплатной

Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных для шутера. Предложение действительно с 14 сентября.

Начиная с 14 сентября пользователи ПК смогут бесплатно поиграть в многопользовательский шутер The Division. Игра станет доступна в 20:00 по московскому времени.

На выходных можно будет бесплатно поиграть в The Division Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Предложение действительно до 23:00 по московскому времени 17 сентября. На игру действует скидка 60%.