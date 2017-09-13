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Опубликовано 13 сентября 2017, 08:44

The Division станет временно бесплатной

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Ubisoft

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных для шутера. Предложение действительно с 14 сентября.

Начиная с 14 сентября пользователи ПК смогут бесплатно поиграть в многопользовательский шутер The Division. Игра станет доступна в 20:00 по московскому времени.

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На выходных можно будет бесплатно поиграть в The Division

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Предложение действительно до 23:00 по московскому времени 17 сентября. На игру действует скидка 60%.

Сейчас ПК-версия The Division стоит 1499 рублей, а в PlayStation Store её можно купить за 1299 рублей.

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Сергей Сурепин
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