The Division станет временно бесплатной
Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных для шутера. Предложение действительно с 14 сентября.
Начиная с 14 сентября пользователи ПК смогут бесплатно поиграть в многопользовательский шутер The Division. Игра станет доступна в 20:00 по московскому времени.
На выходных можно будет бесплатно поиграть в The Division
Предложение действительно до 23:00 по московскому времени 17 сентября. На игру действует скидка 60%.
Сейчас ПК-версия The Division стоит 1499 рублей, а в PlayStation Store её можно купить за 1299 рублей.