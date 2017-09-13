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Регион
Опубликовано 13 сентября 2017, 11:37

Госдума РФ открыла осеннюю сессию

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко 

13 сентября в зале пленарных заседаний зарегистрировались 414 из 450 парламентариев.

Госдума РФ открыла осеннюю сессию. Спикер парламента Вячеслав Володин призвал депутатов в первую очередь обратить внимание на законопроекты, которые россияне определили как приоритетные в социологических опросах.

— Давайте продолжим работу над этими законопроектами, исходя из приоритетов, определённых нашими избирателями. И такую форму в будущем мы будем продолжать, — заявил Володин на первом пленарном заседании.

Отметим, что на осеннюю сессию запланировано около 130 законопроектов в первоочередном порядке. Большая часть из них инициирована Правительством РФ. Первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников назвал приоритетом сессии проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

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Дарья Лебедева
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