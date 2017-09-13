13 сентября в зале пленарных заседаний зарегистрировались 414 из 450 парламентариев.

Госдума РФ открыла осеннюю сессию. Спикер парламента Вячеслав Володин призвал депутатов в первую очередь обратить внимание на законопроекты, которые россияне определили как приоритетные в социологических опросах.

— Давайте продолжим работу над этими законопроектами, исходя из приоритетов, определённых нашими избирателями. И такую форму в будущем мы будем продолжать, — заявил Володин на первом пленарном заседании.