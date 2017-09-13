Сезонный пропуск Star Wars: Battlefront стал бесплатным
Предложение от Electronic Arts действительно для владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One.
Компания Electronic Arts сделала временно бесплатным сезонный пропуск Star Wars: Battlefront. Загрузить его могут пользователи PlayStation 4 и Xbox One.
Все дополнения для Star Wars: Battlefront можно скачать бесплатно
Для владельцев Xbox One необходима будет подписка Live Gold. Ранее стоимость сезонного пропуска составляла 1199 рублей.
Напомним, вторая часть Star Wars: Battlefront выйдет 17 ноября 2017 года.