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Опубликовано 13 сентября 2017, 09:43

Сезонный пропуск Star Wars: Battlefront стал бесплатным

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скриншот видео youtube.com/EA Star Wars

Предложение от Electronic Arts действительно для владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Компания Electronic Arts сделала временно бесплатным сезонный пропуск Star Wars: Battlefront. Загрузить его могут пользователи PlayStation 4 и Xbox One.

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Все дополнения для Star Wars: Battlefront можно скачать бесплатно

Скриншот видео youtube.com/EA Star Wars

Для владельцев Xbox One необходима будет подписка Live Gold. Ранее стоимость сезонного пропуска составляла 1199 рублей.

Напомним, вторая часть Star Wars: Battlefront выйдет 17 ноября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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