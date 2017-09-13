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Регион
Опубликовано 13 сентября 2017, 09:47

УЕФА открыл дело против "Селтика" за нападение фаната на Мбаппе

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

По информации The Guardian, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование после скандального инцидента в матче первого тура ЛЧ "Селтик" — ПСЖ (0:5).

УЕФА начал дисциплинарное разбирательство против чемпиона Шотландии — "Селтика". Причиной расследования стала попытка нападения на 18-летнего новичка ПСЖ — Килиана Мбаппе — одного из фанатов.

В концовке первого тайма матча ЛЧ "Селтик" — ПСЖ болельщик спустился с трибуны арены "Селтик парк" и, прорвавшись на поле, попытался ударить французского форварда. На помощь футболисту вовремя подоспели стюарды и остановили нарушителя.

Напомним, первый матч Лиги чемпионов в группе B между шотландской и французской командами завершился в пользу последних. ПСЖ заколотил целых пять мячей в ворота соперников, Мбаппе стал автором второго гола в сетку хозяев.

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Иван Линник
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