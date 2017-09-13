Жириновский прокомментировал оскорбительные слова своего сына о девочке без рук

Лидер ЛДПР призвал молодых депутатов использовать политическую лексику и не переходить на личности.

Владимир Жириновский прокомментировал оскорбительные слова своего сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, о девочке без рук.

— Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребёнок будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный — возьмите инвалида-ребёнка из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим. Конечно, когда он родился, он должен жить, — цитирует слова лидера ЛДПР РИА "Новости".

Жириновский добавил, что "все врачи во всём мире в состоянии сегодня определить, каким будет ребёнок", и заявил, что "патология идёт во всём мире".

По мнению депутата, молодым парламентариям нужно аккуратнее общаться с прессой.

— Вы должны понять: у журналистов — желание задать вам провокационный вопрос, вас поставить в неудобное положение. Не торопитесь давать вашу позицию. Прочтите, что сказал или выступил где-то депутат… А вы сразу лепите "омерзительно", — пояснил Жириновский.