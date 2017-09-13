Сын Жириновского предложил матери девочки без рук оборудовать пандус в подъезде

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил устроить встречу с матерью девочки Василины, под видео с которой он ранее оставил оскорбительные комментарии. Парламентарий заявил в интервью радио "Говорит Москва", что знает о проблемах женщины и готов поспособствовать их решению.

— У них есть определённые проблемы, в первую очередь связанные с тем, что у неё в семье есть ещё дети, тоже, к сожалению, инвалиды, и у неё проблема с благоустройством подъезда в плане обустройства его пандусом, — сказал Лебедев. — Я думаю, что с государственной позиции парламента решить вопрос обустройства подъезда пандусами в городе Москве вполне по силам.