Сын Жириновского предложил матери девочки без рук оборудовать пандус в подъезде
Игорь Лебедев. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Парламентарий пообещал помочь женщине создать благоприятные условия для жизни дочери.
Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил устроить встречу с матерью девочки Василины, под видео с которой он ранее оставил оскорбительные комментарии. Парламентарий заявил в интервью радио "Говорит Москва", что знает о проблемах женщины и готов поспособствовать их решению.
— У них есть определённые проблемы, в первую очередь связанные с тем, что у неё в семье есть ещё дети, тоже, к сожалению, инвалиды, и у неё проблема с благоустройством подъезда в плане обустройства его пандусом, — сказал Лебедев. — Я думаю, что с государственной позиции парламента решить вопрос обустройства подъезда пандусами в городе Москве вполне по силам.
Депутат отметил, что не возражает по поводу присутствия на встрече СМИ.
Ранее отец Лебедева, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прокомментировал инцидент, заявив, что "все врачи во всём мире в состоянии сегодня определить, каким будет ребёнок".