В столичном департаменте здравоохранения добавили, что в поликлиниках регулярно работают 442 прививочных кабинета.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что в этом году прививку от гриппа сделают не менее половины москвичей. При этом отмечается, что укол можно сделать бесплатно, а эффект от вакцины длится около года.

— В прошлом году Москва была одним из регионов, который добился 48%, что позволяет предотвратить распространение инфекции. Мы надеемся, что в этот сезон мы сможем добиться цифр прошлого года и, может быть, даже дойдём до 50%, — сообщила главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.