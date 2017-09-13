Apple представила мультиплеерную стратегию с дополненной реальностью
На прошедшей презентации новых устройств Apple показала игру с дополненной реальностью на iOS.
Вечером 12 сентября компания Apple представила смартфоны iPhone 8, 8 Plus и X, одной из особенностью которых станет адаптация камер для приложений, использующих дополненную реальность. В качестве демонстрации технологии была показана стратегия Machines от студии Directive Games.
В Machines игрок передвигается по виртуальному полю битвы посредством перемещения телефона в реальном мире. В сочетании с сенсорным управлением экрана это делает делает Machines самым технологически продвинутым приложением с дополненной реальностью. Также разработчики отмечают реалистичную симуляцию звука: чем ближе пользователь подносит телефон к месту сражения, тем громче он слышит игру.
Apple представила мультиплеерную стратегию с дополненной реальностью
Machines создаётся на движке Unreal Engine 4, что позволило добиться очень детализированной графики. Также в игре будет доступен режим локального и онлайн-мультиплеера. Стратегия выйдет на современных iPhone и iPad одновременно с релизом iOS 11 на следующей неделе.