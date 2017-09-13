Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2017, 15:45

Apple представила мультиплеерную стратегию с дополненной реальностью

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/CNET

Скриншот видео youtube.com/CNET

На прошедшей презентации новых устройств Apple показала игру с дополненной реальностью на iOS.

Вечером 12 сентября компания Apple представила смартфоны iPhone 8, 8 Plus и X, одной из особенностью которых станет адаптация камер для приложений, использующих дополненную реальность. В качестве демонстрации технологии была показана стратегия Machines от студии Directive Games.

В Machines игрок передвигается по виртуальному полю битвы посредством перемещения телефона в реальном мире. В сочетании с сенсорным управлением экрана это делает делает Machines самым технологически продвинутым приложением с дополненной реальностью. Также разработчики отмечают реалистичную симуляцию звука: чем ближе пользователь подносит телефон к месту сражения, тем громче он слышит игру.

image

Apple представила мультиплеерную стратегию с дополненной реальностью

Скриншот видео youtube.com/CNET

Machines создаётся на движке Unreal Engine 4, что позволило добиться очень детализированной графики. Также в игре будет доступен режим локального и онлайн-мультиплеера. Стратегия выйдет на современных iPhone и iPad одновременно с релизом iOS 11 на следующей неделе.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • ios
  • iPhone
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar