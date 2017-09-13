Володин надеется, что Путин будет баллотироваться на новый срок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин всё-таки решит участвовать в выборах президента в 2018 году. По его словам, это решение главы государства поддержало бы большинство жителей России.

Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться, и только с его именем я связываю будущее нашей страны Вячеслав Володин

При этом спикер нижней палаты парламента заявил, что сам не собирается участвовать в президентских выборах. Он добавил, что возможность выдвижения его кандидатуры придумали именно журналисты.