Володин надеется, что Путин будет баллотироваться на новый срок
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин всё-таки решит участвовать в выборах президента в 2018 году. По его словам, это решение главы государства поддержало бы большинство жителей России.
Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться, и только с его именем я связываю будущее нашей страны
Вячеслав Володин
При этом спикер нижней палаты парламента заявил, что сам не собирается участвовать в президентских выборах. Он добавил, что возможность выдвижения его кандидатуры придумали именно журналисты.
Стоит отметить, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в выборах-2018.