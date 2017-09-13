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Регион
Опубликовано 13 сентября 2017, 16:33

Володин надеется, что Путин будет баллотироваться на новый срок

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин всё-таки решит участвовать в выборах президента в 2018 году. По его словам, это решение главы государства поддержало бы большинство жителей России.

Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться, и только с его именем я связываю будущее нашей страны

Вячеслав Володин

При этом спикер нижней палаты парламента заявил, что сам не собирается участвовать в президентских выборах. Он добавил, что возможность выдвижения его кандидатуры придумали именно журналисты.

Стоит отметить, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в выборах-2018.

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Янковская Ольга
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