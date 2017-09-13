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Опубликовано 13 сентября 2017, 16:11

Обновлённая версия экшена Okami HD выйдет в декабре

Компания Capcom подтвердила выход Okami HD на PC и современные консоли, сообщив дату релиза.

Ранее в Сети появились слухи, что Capcom собирается переиздать стилизованный под рисунки экшен Okami HD на PC, PS4 и Xbox One. Эта информация подтвердилась: компания выпустила официальный трейлер новой версии игры.

В Okami HD игрок управляет богиней Солнца Аматэрасу, которая приняла облик белой волчицы. Особенностью этого экшена является то, что для выполнения различных действий необходимо рисовать определённый символ на виртуальном холсте, а не просто нажимать нужные кнопки.

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Обновлённая версия экшена Okami HD выйдет в декабре

Фото: © Кадр из видео YouTube/Capcom Unity

Обновлённая Okami HD выйдет 12 декабря этого года.

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Станислав Погорский
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