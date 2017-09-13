Обновлённая версия экшена Okami HD выйдет в декабре

Ранее в Сети появились слухи, что Capcom собирается переиздать стилизованный под рисунки экшен Okami HD на PC, PS4 и Xbox One. Эта информация подтвердилась: компания выпустила официальный трейлер новой версии игры.

В Okami HD игрок управляет богиней Солнца Аматэрасу, которая приняла облик белой волчицы. Особенностью этого экшена является то, что для выполнения различных действий необходимо рисовать определённый символ на виртуальном холсте, а не просто нажимать нужные кнопки.