Обновлённая версия экшена Okami HD выйдет в декабре
Компания Capcom подтвердила выход Okami HD на PC и современные консоли, сообщив дату релиза.
Ранее в Сети появились слухи, что Capcom собирается переиздать стилизованный под рисунки экшен Okami HD на PC, PS4 и Xbox One. Эта информация подтвердилась: компания выпустила официальный трейлер новой версии игры.
В Okami HD игрок управляет богиней Солнца Аматэрасу, которая приняла облик белой волчицы. Особенностью этого экшена является то, что для выполнения различных действий необходимо рисовать определённый символ на виртуальном холсте, а не просто нажимать нужные кнопки.
Обновлённая версия экшена Okami HD выйдет в декабре
Фото: © Кадр из видео YouTube/Capcom Unity
Обновлённая Okami HD выйдет 12 декабря этого года.