Nintendo решила главную проблему мобильного приложения для Switch

Теперь Switch Online не прерывает сеанс голосовой связи, когда пользователь переключается на другое приложение. Также игроки теперь могут общаться, когда телефон заблокирован. Раньше приложение требовало постоянно держать экран включённым, что быстро разряжало аккумуляторы мобильных устройств.

На сегодняшний день Nintendo Switch Online остаётся единственным официальным способом общаться через голосовую связь для владельцев Nintendo Switch. Компания не сообщила о планах добавить эту функцию в саму консоль в будущем.