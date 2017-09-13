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Регион
Опубликовано 13 сентября 2017, 16:32

Nintendo решила главную проблему мобильного приложения для Switch

Компания Nintendo выпустила важное обновление для приложения-компаньона консоли Switch.

Приложение Nintendo Switch Online получило обновление до версии 1.1.0. В нём Nintendo значительно улучшила систему голосовой связи, отреагировав на массовые жалобы пользователей.

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Nintendo решила главную проблему мобильного приложения для Switch

Фото: © Flickr/Markus

Теперь Switch Online не прерывает сеанс голосовой связи, когда пользователь переключается на другое приложение. Также игроки теперь могут общаться, когда телефон заблокирован. Раньше приложение требовало постоянно держать экран включённым, что быстро разряжало аккумуляторы мобильных устройств.

На сегодняшний день Nintendo Switch Online остаётся единственным официальным способом общаться через голосовую связь для владельцев Nintendo Switch. Компания не сообщила о планах добавить эту функцию в саму консоль в будущем.

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Станислав Погорский
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