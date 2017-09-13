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Регион
Опубликовано 13 сентября 2017, 17:45

Володин посмотрел "Матильду"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже посмотрел историческую ленту Алексея Учителя "Матильда". При этом, как сообщает РИА "Новости", он отказался рассказать о своих впечатлениях о фильме.

— Я смотрел, — кратко сказал Вячеслав Володин.

Стоит отметить, что фильм пока не вышел в прокат. Премьера "Матильды" состоится 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября — в Москве.

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Янковская Ольга
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