Володин посмотрел "Матильду"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже посмотрел историческую ленту Алексея Учителя "Матильда". При этом, как сообщает РИА "Новости", он отказался рассказать о своих впечатлениях о фильме.
— Я смотрел, — кратко сказал Вячеслав Володин.
Стоит отметить, что фильм пока не вышел в прокат. Премьера "Матильды" состоится 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября — в Москве.