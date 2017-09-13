Платформа Kickstarter стала доступна для японских разработчиков игр

Создатели платформы для краудфандинга различных проектов Kickstarter теперь открыты для разработчиков из Японии.

На Kickstarter уже собирали деньги на разработку японских игр, но для этого их авторам пришлось находить себе коллег из западных стран. Теперь платформа официально предоставляет возможность проводить сбор денег для жителей Японии.

Ранее владельцы Kickstarter начали поддержку Азии, открыв платформу для разработчиков и творцов из Гонконга и Сингапура. Главным преимуществом официальной поддержки этих районов и стран является то, что его жители смогут выводить собранные средства на местные банковские аккаунты без посредников за границей.

Также команда Kickstarter объявила о запуске японской версии своего сайта.